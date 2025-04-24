Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила проект состава сборной России на сезон‑2025/26, сообщает пресс‑служба ФЛГР.

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В ближайшее время проект состава будет направлен на утверждение в Министерство спорта РФ.

Группа тренера Петра Седова: Александр Ившин, Платон Исламшин, Кирилл Кочегаров, Анастасия Кулешова, Вячеслав Мамичев, Владислав Осипов, Дмитрий Пузанов, Никита Радионов, Павел Соловьев, Илья Чертков, Анастасия Кулешова, Екатерина Никитина.

Группа тренера Андрея Нутрихина: Руслана Дьякова, Арина Каличева, Елизавета Маслакова, Алина Пеклецова, Арина Рощина, Екатерина Шибекина, Ксения Шорохова.

Группа тренеров Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Павел Козадаев, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.

Группа тренеров Юрия Бородавко и Артема Жмурко: Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин.

Группа тренеров Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Никита Денисов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов.