Джакомель рассказал, в чем преимущество биатлона над лыжными гонками

Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель рассказал об отличии и привлекательности биатлона по отношению к лыжным гонкам.

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— Как вы думаете, что делает биатлон таким захватывающим? Чего в нём больше, нежели в лыжных гонках?

— Я отвечу вам по-английски: острые ощущения, адреналин, которые вы чувствуете во время стрельбы. Это сочетание двух видов спорта, беговых лыж и стрельбы из винтовки. В биатлоне всегда есть дополнительный драйв, который появляется на стрельбище. Никогда не знаешь, что произойдёт. 30 человек приходят на стрельбище вместе, и после стрельбы гонка делится на две, три или четыре группы. Существует так много различных форматов соревнований. Даже в идущие друг за другом дни не бывает двух одинаковых соревнований, поэтому положение в рейтинге постоянно меняется.

— Ещё несколько лет назад биатлон был не очень популярным видом спорта. Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто не понимал, что это за вид спорта?

— Часто, но никогда не считал это проблемой. Теперь, когда я достиг определённой известности, меня совсем не волнует, что люди не узнают меня на улице или не просят у меня фото и автографы. Я спортсмен, когда соревнуюсь и тренируюсь, но в повседневной жизни, когда я с друзьями или с Элизой (возлюбленная Томмазо), просто хочу быть обычным человеком.

Но меня действительно радует, что биатлон стал намного более популярным. Речь идёт не только обо мне, но и о самом виде спорта. Это необходимо для его развития. Биатлон показывают по ТВ, и достаточно посмотреть его один раз, чтобы увлечься, — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.