Шведский лыжник рассказал о родстве с актрисой Кирстен Данст

Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон рассказал о родстве со шведской биатлонисткой Эллой Хальварссон и американской актрисой Кирстен Данст.

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— Я отвечал «нет» каждый раз, когда люди спрашивали, не родственники ли мы, но теперь, видимо, да. Самое ужасное, что я родственник Кирстен Данст. Думаю, мы с Кирстен родственники через шесть или семь поколений. Так что я ближе к Кирстен Данст, чем к Элле Хальварссон.

— Вы с ней встречались?

— Нет, мы общались, наверное, столько же раз, сколько с Эллой Хальварссон. То есть ноль. Кирстен Данст знает, что у неё есть родственники из Швеции. Но чтобы она знала, что мы родственники… Мне трудно в это поверить, — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Калле и Элла отрицали, что являются родственниками, но специалист по генеалогии Лейф Мёркфорс обнаружил связь между спортсменами. Мёркфорс обнаружил двух общих предков супругов Груф Матс Карлссон и Ингеборг Нильсдоттер, которые жили в Даларне в XVIII веке. Через 10 поколений родились Калле Хальфварссон и Элла Хальварссон.