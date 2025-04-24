Ступак рассказала, что перед возобновлением карьеры советовалась с Вяльбе

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что перед возобновлением карьеры советовалась с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

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В июле Ступак заявила, что вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. В феврале Ступак подтвердила «Матч ТВ», что возвращается на официальные соревнования.

— Ты разговаривала с Вяльбе перед тем, как возобновить профессиональную карьеру?

— У меня не было особых сомнений, так как я понимала, что мне нужно находиться в окружении самых сильных лыжников. Благодаря своему региону и людям, которые неравнодушны к моей спортивной карьере, удалось съездить вне состава команды на сборы с сильнейшими ребятами. Перед этим я советовалась с Еленой Валерьевной.

— Какая у неё была реакция?

— У нас был максимально спокойный разговор без лишних эмоций. Я обратилась к Елене Валерьевне, как к человеку, которому доверяю. Мы обсудили с ней все интересующие меня моменты. Она сказала, что я приняла правильное решение, так как мне еще рано заканчивать профессиональную карьеру. Я уже давно слышу эту фразу из ее уст, — цитирует Ступак Metaratings.ru.

Ступак (в девичестве — Белорукова) является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратным призером чемпионатов мира.