Французская горнолыжница погибла на тренировке в возрасте 18 лет

Французская горнолыжница Марго Симон умерла во время тренировке в возрасте 18 лет. Об этом сообщили представители курорта в Валь-д'Изер.

Спортсменка погибла в четверг, 24 апреля вследствие несчастного случая, произошедшего перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. В связи с этим спортивное мероприятие было отменено. Детали происшествия не раскрываются, однако сообщается, что условия на трассе были благоприятными.

Симон ранее становилась чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет, передает RMC Sport.

В Бразилии 16-летний футболист умер после того, как во время тренировки получил удар мячом в грудь при исполнении пенальти. Удар пришелся в область между грудиной и диафрагмой подростка. Его срочно госпитализировали, однако спустя 11 часов он скончался.

Российский боксер Павел Котов скончался в возрасте 64 лет во время тренировки. В зале для бокса у спортсмена ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание, спасти его не удалось. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.