Роднина оценила желание Губерниева стать главой ФЛГР

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание телекомментатора Дмитрия Губерниева стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

Она затруднилась ответить на вопрос, сможет ли журналист сделать российские лыжи сильнее.

«Не знаю. Я знаю его как комментатора, а в плане организатора или руководителя какого-то процесса мы с Димой не знакомы», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что считает ФЛГР одной из сильнейших спортивных федераций страны.

«Причем не только по результатам, но и по подготовке резерва, стабильности результатов», — отметила Роднина.

Ранее Губерниев рассказывал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР.