Роднина оценила желание Губерниева стать главой ФЛГР

Lenta.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание телекомментатора Дмитрия Губерниева стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит Sport24.

Роднина оценила желание Губерниева стать главой ФЛГР
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Она затруднилась ответить на вопрос, сможет ли журналист сделать российские лыжи сильнее.

«Не знаю. Я знаю его как комментатора, а в плане организатора или руководителя какого-то процесса мы с Димой не знакомы», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что считает ФЛГР одной из сильнейших спортивных федераций страны.

«Причем не только по результатам, но и по подготовке резерва, стабильности результатов», — отметила Роднина.

Ранее Губерниев рассказывал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР.

«Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

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