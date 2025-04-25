Бессеберг заявил о просьбе Ангелы Меркель отдать Германии ЧМ-2023 по биатлону

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о просьбе экс-канцера Ангелы Меркель отдать Германии право проведения ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе. Подсудимый, которого обвиняют в получении взяток от России, раскрыл подробности письма, которое получил в 2018 году.

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Он отметил, что Меркель отправила ему письмо в момент, когда проходили выборы страны-хозяйки ЧМ-2023. Документ был показан во время апелляционного процесса.