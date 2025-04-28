Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин оценил желание телекомментатора Дмитрия Губерниева стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Все мы знаем, какой он профессионал. Лучше руководить федерацией тому человеку, который знает все в этом виде спорта изнутри. Дима помогал и будет помогать лыжным гонкам и биатлону», — заявил он, решив, что про выдвижение Губерниев больше пошутил.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР.

«Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.