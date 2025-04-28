Антон Шипулин высказался о проблемах с патронами в российском биатлоне.

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Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российские биатлонисты будут испытывать проблемы на международных стартах, если не улучшат качество стрельбы.

– Согласны с мнением Васильева?

– Нет, не согласен. Я общался со спортсменами. У нас очень большая проблема с патронами. У нас нет хорошей логистики, мы не можем закупать патроны, как раньше, когда мы бегали на международных стартах. Проблема есть. Качество пороха, патрона напрямую влияет на процент попаданий.

Хоть биатлон и развивается внутри страны: строятся комплексы, есть внутренние сборы и соревнования, но международная конкуренция должна быть. Мы с белорусами помогаем друг другу в этом плане, но соперничество на международных соревнованиях дает тебе повод задуматься над какими‑то вещами, в чем тебе нужно совершенствоваться, – сказал чемпион мира Шипулин.