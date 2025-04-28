Йохауг не вошла в состав сборной Норвегии на сезон-2025/2026

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2025/2026. Он был объявлен в эфире норвежского телеканала NRK.

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг пока что не вошла в состав команду. Она ещё не приняла окончательное решение по поводу продолжения карьеры.

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