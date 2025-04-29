«Получился хорошим». Елена Вяльбе оценила сезон-2024/2025 в российских лыжных гонках

Чемпионат.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги сезона-2024/2025 в российских лыжах.

Вяльбе оценила сезон-2024/2025 в российских лыжных гонках
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«Прошёл очередной сезон. По нашему мнению, он получился хорошим. Не сорвался ни один старт. Спасибо огромное организаторам, благодаря им мы хорошо провели финал. Знаю, что было много дискуссий из-за того, что весь февраль мы почти не соревновались. Это было сделано по просьбе тренерского штаба, и я с ним согласна. Нужно тренироваться, это совсем другое. Всегда так происходит перед Олимпиадой или чемпионатом мира. Пришли к выводу, что есть смысл дать возможность просто потренироваться. Спортсмены это оценили», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Биатлон/Лыжи
Елена Вяльбе