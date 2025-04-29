Вяльбе сделала заявление по поводу допуска российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что информация по возможному возвращению российских лыжников на международную арену появится в середине июня. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы ждем решения международной федерации, допустят ли нас до следующего сезона. Что касается Олимпиады, если МОК и специальная комиссия решат, мы готовы. Планируем и надеемся, что проблем с выездами не получится. Тогда будем выезжать в среднегорье, Италию, Австрию», — поделилась она.

13 июня должен состояться конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.