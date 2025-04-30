Ступак рассказала, завершит ли карьеру в связи с депутатской деятельностью

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак объяснила выдвижение своей кандидатуры в депутаты Государственного совета Республики Коми.

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«Друзья, я родилась и выросла в Республике Коми, и медали я тоже всегда зарабатывала не только для себя и страны, но и для своей Республики. Да, я баллотируюсь на пост депутата. Важные моменты: 1. В случае победы это будет работа на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах. 2. Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать! 3. Я знаю спорт изнутри, но самое главное — я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Республике. Главный вопрос, который сейчас всех волнует: «Для чего я это делаю?» Отвечаю: для меня всегда было важным оставить после себя след. И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива. Я хочу внести СВОЙ вклад в развитие своей Республики. Это моё личное желание», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что Ступак выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата городской думы Республики Коми от пятой Ираёльской территориальной группы.