Стало известно об эмоциональном состоянии Большунова после попадания снаряда ВСУ в его дом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о реакции трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на попадание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его дом. Его слова приводит Sport24.

«Я просто не могу передать те эмоции, которые переживает Александр после произошедшего», — заявил Бородавко. Он добавил, что ему удалось поговорить с Большуновым на рабочие темы.

Ранее стало известно, что дом семьи Большуновых был уничтожен в результате прямого попадания украинского боеприпаса 25 апреля. Дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего начался пожар. В результате произошедшего постройки полностью выгорели.

Семья лыжника Большунова проживала в селе Подывотье Севского района Брянской области. Уезжать из дома родственники спортсмена долго отказывались, несмотря на продолжающиеся обстрелы местности и попытки бойцов ВСУ зайти в населенный пункт.