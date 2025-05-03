Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил, что пока не стоит возвращать российских лыжников на международные соревнования, однако признал, что с россиянами всегда интересно конкурировать. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. — У нас всегда была хорошая конкуренция с ними, это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю, что их возможное возвращение — это неправильно, — приводит слова Клебо Dagbladet. Конгресс FIS должен состояться 13 июня.