Норвежский лыжник: русские не должны выступать ни в одном виде спорта

Норвежский лыжник, чемпион мира Харальд Амундсен заявил, что против допуска россиян на международные соревнования, передает Dagbladet.

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«Я думаю, это странно, что где-то они участвуют, а в лыжах нет. Пока продолжаются боевые действия, они не должны выступать ни в одном виде спорта», — сказал Амундсен.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Пока неизвестно, сколько российских лыжников смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Малин и Кортина-д'Ампеццо.