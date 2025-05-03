Вяльбе ответила выступившему против допуска россиян Клебо

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.

Ранее Клэбо и еще несколько норвежских спортсменов выступили против возвращения россиян на соревнования.

«Никак на это не реагирую. Его дело – кататься на лыжах, а не рассуждать. Удобно делить медали без россиян? Это логично. Они зарабатывают деньги. Помимо всего прочего их главное занятие – зарабатывать. Когда есть возможность зарабатывать больше и легче, какие к ним могут быть претензии – все логично», – сказала Вяльбе.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.