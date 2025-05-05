Кубок России подстроят под Олимпиаду. Полное расписание нового лыжного сезона

А ещё из календаря убрали самый дальний этап в Вершине Тёи.

© Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», расписание и программа Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026 изменятся по сравнению с тем, что было в прошедшем сезоне. Но изменения, надо сказать, незначительные.

Интересно, что в календаре турнира предусмотрена длительная пауза на возможное участие национальной команды в Олимпийских играх – 2026 в Италии, а также на проведение чемпионата страны в Южно-Сахалинске.

Проект предусматривает проведение семи этапов Кубка России с ноября 2025 года по январь 2026 года включительно, а финал турнира в формате многодневки пройдёт после паузы в конце марта – начале апреля 2026 года.

© Чемпионат.com

Кубок России в этот раз стартует в Кировске, а не в Вершине Тёи. Самый дальний и сложный по логистике этап вообще исключён из календаря турнира. Остальные места проведения – те же самые, однако первая гонка Кубка запланирована на четыре дня позже по сравнению с прошлым сезоном.

Принцип турнира остался прежним – восемь этапов, включая мини-тур и большую многодневку. И даже количество гонок в Кубке России осталось тем же, что и в прошлом сезоне (24), но из календаря исключены неформатные забеги на 5 км у женщин, которые минувшей зимой проходили дважды.

Всего запланировано восемь спринтов, девять гонок с раздельного старта, два масс-старта, две гонки преследования, два скиатлона и один командный спринт. В прошлом сезоне тим-спринт в рамках Кубка России вообще не проводился, масс-старты были только свободным стилем, а гонки преследования – только классикой. Теперь же – равенство стилей. Кроме того, если в прошлом сезоне был только один скиатлон, то сейчас – два.

В Кубке России нет точного повторения дистанций Кубка мира – на международных соревнованиях мужчины теперь не бегают 15 км, однако наш календарь достаточно сбалансированный и разнообразный.

В календаре Кубка предусмотрена пауза в два месяца. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а точных дат проведения чемпионата страны в Южно-Сахалинске пока нет – всё зависит от решения Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда и Международного олимпийского комитета по допуску россиян. Допустят россиян на Игры – сроки национального чемпионата будут одни, не допустят – другие.

В любом случае пока это только проект календаря. Возможно, уже на стадии утверждения будут внесены какие-то изменения.