Лыжник Черноусов развёлся со швейцарской биатлонисткой

Российский лыжник бронзовый призёр Олимпиады — 2014 в Сочи, а ныне тренер сборной Лихтенштейна Илья Черноусов сообщил о разводе со швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин. Перед этим он отметил, что в документах имеет двойную фамилию Черноусов-Гаспарин.

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– У вас действительно двойная фамилия

– Черноусов-Гаспарин? – Да, через дефис. Для спорта осталась Черноусов, так было проще.

– Есть какие-то юридические резоны иметь двойную?

– Да нет, тогда просто так решили. Хотя были большие сложности с оформлением – в Швейцарии в то время отменяли двойные фамилии, и в итоге получилось так, что в стране я сейчас чуть ли не единственный, у кого двойная.

Когда выходил этот закон, я ещё не был гражданином Швейцарии, поэтому на меня он не распространялся. Забавно: у моих детей фамилия Черноусов, а у будущих станет Черноусов-Гаспарин. Переделывать документы обратно муторно, их слишком много, да и мне не мешает.

Супруга, правда, уже бывшая, просто Черноусова. Там такая система: в паспорте можно написать всё что хочешь, хоть фамилию бабушки – это не как в России. А в главных документах будет официальная фамилия. Паспорт не является там ключевым документом.

– Вы сказали: бывшая супруга.

– Ну так получилось, да. После 10 лет вместе мы пришли к такому решению. Особо не афишировали, это личная жизнь. У нас общие дети, и на этом уровне мы с Селиной поддерживаем отношения, – приводит слова Черноусова Sports.ru.