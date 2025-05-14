Тихонов сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым на посту главы ФЛГР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал выбор между Еленой Вяльбе и Дмитрием Губерниевым на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом сообщает Odds.ru.

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Он предпочел журналисту трехкратную победительницу Игр.

«Лыжами должна дальше руководить Вяльбе. Она отлично справляется на своем посту, лыжники развиваются, выглядят достойно даже в условиях отстранения. Развалить спорт в стране очень легко», — заявил Тихонов.

Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о притязаниях Губерниева на пост главы ФЛГР.

«Думаю, весь лыжный мир уже запасается попкорном в ожидании настоящего шоу», — заявил он.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.