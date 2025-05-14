В IBU объяснили увеличение числа тестируемых на допинг российских биатлонистов.

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Международный союз биатлонистов (IBU) в сезоне-2025/26 расширил список тестируемых россиян с 14 до 16 человек.

В пул включены Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Виктория Сливко, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Выбыли из пула Александр Поварницын, Александр Корнев и Петр Пащенко.