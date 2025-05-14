IBU об увеличении количества россиян в пуле допинг-тестирования: «Рост числа умеренный и соответствует нормальным годовым колебаниям»
В IBU объяснили увеличение числа тестируемых на допинг российских биатлонистов.
Международный союз биатлонистов (IBU) в сезоне-2025/26 расширил список тестируемых россиян с 14 до 16 человек.
В пул включены Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Виктория Сливко, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.
Выбыли из пула Александр Поварницын, Александр Корнев и Петр Пащенко.
«Рост числа российских спортсменов в регистрируемом пуле тестирования умеренный и соответствует нормальным годовым колебаниям. Как правило, увеличение на одного-двух спортсменов на пол и страну. Эта закономерность схожа и в других странах. Как и в других видах спорта, состав пула определяется с использованием подхода, основанного на оценке риска, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом», – заявили в пресс-службе IBU.