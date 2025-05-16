Эксперт считает, что Йохауг затягивает с решением о будущем в спорте

Эксперт норвежского телеканал TV2 Петтер Скинстад высказался о неопределённости в карьере четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира лыжницы Терезе Йохауг. Ранее спортсменка заявила, что ещё не приняла решение о продолжении выступлений.

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