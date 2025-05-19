Лыжник Коростелев рассказал о грядущих сборах в Италии

Лыжник Коростелев рассказал, что у него запланированы сборы в Италии на август и октябрь
Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев рассказал «Матч ТВ», что у него запланированы сборы в Италии в августе и октябре, а также поделился впечатлениями от первых тренировочных сборов в Турции.
Группа Егора Сорина провела тренировочный сбор в Белеке с 6 по 16 мая. Зимой лыжники группы Сорина Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева проходили сбор в Италии, также в Европе по индивидуальному плану работал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
— Первый сбор команды в этом подготовительном олимпийском сезоне прошел замечательно. Больше внимания уделяли все‑таки велосипедным тренировкам, это более щадящая нагрузка, также ОФП, легким силовым — подготавливали наш организм к более тяжелым нагрузкам к дальнейшим сборам. Конечно, успел сходить на море, потому что мы проводили примерно три тренировки за два дня. Получалось так, что у нас было полдня свободных, мы могли делать, что хотим. Ходили купаться на море, успели побывать в парке аттракционов. Замечательный сбор, втягивающий, думаю, вся команда теперь настроилась на подготовительный процесс. Дальше у нас по планам Армения, Раубичи. У нас в плане стоит, что мы поедем в Италию, если не ошибаюсь, в августе и в октябре, но, насколько я знаю, это еще не стопроцентный момент, — сказал Коростелев «Матч ТВ».