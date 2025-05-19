Лыжник Коростелев рассказал о грядущих сборах в Италии

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев рассказал «Матч ТВ», что у него запланированы сборы в Италии в августе и октябре, а также поделился впечатлениями от первых тренировочных сборов в Турции.

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Группа Егора Сорина провела тренировочный сбор в Белеке с 6 по 16 мая. Зимой лыжники группы Сорина Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева проходили сбор в Италии, также в Европе по индивидуальному плану работал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.