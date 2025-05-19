Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку

Телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе с призывом добровольно уйти в отставку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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По мнению журналиста, все понимают, что функционер обречена.

«Ее время ушло. На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо. Потому что она в любом случае не будет руководить федерацией», — заявил Губерниев.

Ранее Вяльбе отреагировала на желание Губерниева сместить ее с поста главы ФЛГР.

«Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заявила она.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.