Поедут ли российские лыжники на Олимпиаду-2026?

Коростелёв верит, Вяльбе — в ожидании. А что решат в FIS и МОК?

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До старта зимней Олимпиады-2026 остаётся всё меньше времени, а ситуация с допуском россиян пока не особо прояснилась. Международный союз биатлонистов пока не собирается возвращать россиян и разбрасывается резкими заявлениями, но в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда решили действовать сдержаннее. Хотя и рассматривать вопрос о возвращении тоже не собираются.

«Решается даже не на уровне МОК»

Этот факт подтверждает и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая рассчитывала, что вопрос с допуском россиян будет поднят на совете Международной федерации лыжных видов спорта в апреле. Затем глава ФЛГР переключилась на конгресс организации, который должен состояться 13 июня. Тогда, как и сейчас, на повестке дня совсем другие темы. Ни о каких уайлд-кард речи даже не идёт.

Сама Вяльбе намекнула, что решение о допуске на ОИ принимается на самом высоком уровне, МОК сейчас занят другим делом: Бах передаёт дела Ковентри, а потому и подвижек в вопросе с допуском нет.

— Вы верите, что нам могут дать уайлд-кард на Олимпиаду?

— Я ничего не знаю, так как не работаю в МОК, а решает он. Не знаю, чем МОК сейчас занимается. По-моему, МОК не обсуждает вопрос возвращения россиян на Олимпиаду, потому что в июне новый президент вступит в должность. Мне кажется, что это всё решается даже не на уровне МОК, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Даже если сборная России по лыжным гонкам получит специальное приглашение, то это вряд ли устроит Вяльбе, которая ещё в марте говорила, что против такого подхода. Но последнее слово — только за спортсменами.

«Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне. Планы подготовки мы строим с учётом международных стартов. Единственное, очень не хотелось бы, чтобы это было по той же схеме, как в Международном союзе конькобежцев, где допустили не более одного спортсмена от страны в индивидуальных стартах, без эстафет и так далее. В целом, как показывает практика, любые санкции быстро не снимаются», — приводит слова Вяльбе ОКР.

«У меня бешеное желание»

Мотивации спортсменам не занимать, равно как и цели выйти на олимпийские трассы в феврале будущего года. Получится ли? Это пока большой и открытый вопрос. Савелий Коростелёв, например, верит, что поедет на дебютные для себя Игры.

«Почти у каждого спортсмена Олимпиада — главный старт в карьере. Конечно, чувствую важность предстоящего сезона. Нужно продолжать делать свою работу. Определённо верю, что Италия для меня случится. Поэтому в новом сезоне желаю себе самого главного — олимпийской медали. Слежу за иностранными спортсменами. Тяжело оценивать уровень, но в конкретных гонках хотелось бы бороться за топ-6, топ-3. Сравнивать — необъективно, поскольку разная трасса, снег, всё совершенно разное», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Более того, в планах у Коростелёва сбор в Италии ближе к концу лета. Вероятно, туда отправится и Дарья Непряева, которая также начала подготовку к главному старту сезона.

«Не чувствую давления из-за олимпийского сезона, просто делаю свою работу. Сейчас у меня бешеное желание — жду Олимпиаду в Италии с предвкушением. Надеюсь только на лучшее. Конечно, есть некий волнительный момент. Но буду готовиться, если всё-таки не поедем, то продолжу соревноваться в России. Это ничего не меняет. Желаю себе пройти сезон без травм», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

Время до Олимпиады пролетит незаметно. Хочется как-то заранее знать, кто будет представлять Россию в Италии. Но кажется, что ответ на этот вопрос мы получим совсем не скоро.