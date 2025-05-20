Губерниев назвал Вяльбе «тормозом возвращения лыжников на международную арену».

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в повестке июньского конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нет вопроса о возвращении российских спортсменов.

В свою очередь в FIS сообщили, что этот вопрос может быть рассмотрен.