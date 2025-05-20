Вяльбе не захотела покупать отечественные лыжи

Глава Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе рассказала, что производство лыж в стране находится на низком уровне. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Во вторник, 20 мая, в Государственной думе прошел круглый стол на тему «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры».

Вяльбе заметила, что коллеги из Минпромторга выразили желание «залезть в спорт высших достижений с импортозамещением».

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Глава организации отметила, что российские промышленные площадки производят лыжи низкого качества, у них нет необходимого оборудования. Она добавила, что все лыжи, подходящие для спорта высоких достижений, делаются в одной стране — в Австрии.

По ее мнению, есть виды спорта, где импортозамещение в спорте высших достижений невозможно.

«Условно, «Жигули» я себе покупать не хочу. Потому что эта машина еще пока не готова», — подчеркнула Вяльбе.

По ее оценке, «есть вещи, которые мы будем разрабатывать еще 40–50 лет». Она добавила, что следует это честно признать.