Губерниев раскритиковал Вяльбе за жалобы на низкие зарплаты лыжников

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок Росси Елены Вяльбе о низких зарплатах лыжников.

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Ранее Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч в месяц, и только за счет рекламы у него есть возможность получить «нормальные деньги». Вяльбе отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».