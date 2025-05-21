Большунов пожаловался на оскорбление со стороны Вяльбе

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе относительно своей зарплаты.

«В первую очередь, я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе. Потому что, когда ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример… Вопросы к ней, почему она говорит про меня, а не про того человека, который на самом деле жалуется. В остальном же, я без комментариев», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) получает 140 тысяч рублей в месяц и только за счёт рекламы у него есть возможность получить «нормальные деньги». Она отметила, что лыжники, в отличие от футболистов и хоккеистов, вынуждены «считать каждую копейку».