Губерниев заявил, что глава ФЛГР Вяльбе каждый раз врет

Газета.Ru

Журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе каждый раз врет.

Губерниев: Вяльбе каждый раз врет и говорит ерунду
© РИА Новости
«Милая женщина каждый раз врет, говорит ерунду и, открывая рот, сама себя уверенно отправляет на пенсию. Губерниев, Россия, Лыжи», — написал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Биатлон/Лыжи
Йохан Элиаш
Елена Вяльбе
Дмитрий Губерниев