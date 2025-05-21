Вяльбе ответила на претензии Большунова

Елена Вяльбе заявила, что ее слова о зарплате Большунова вырвали из контекста.

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Ранее глава Федерации лыжных гонок России назвала зарплату трехкратного олимпийского чемпиона: «Александр Большунов в ЦСП получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги».

Спортсмен отреагировал: «Я никому никогда не жаловался. Это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Валерьевны».