Биатлониста Устюгова окончательно лишили золота Олимпиады в Ванкувере

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх -2010 в Ванкувере. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссыкой на документ суда.

Напомним, в 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы.

Таким образом, Евгений лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).