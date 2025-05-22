Биатлонист Устюгов проиграл апелляцию в суде и лишился золота Игр в Ванкувере

Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год. Об этом сообщает РИА Новости. Суд постановил, что сторона биатлониста должна возместить судебные издержки, а также выплатить компенсацию ответчику - в сумме 15 тысяч швейцарских франков. В связи с этим Устюгов окончательно лишился золотой медали масс-старта, добытой им на Играх в канадском Ванкувере в 2010 году. 27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение и обвинила Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В Ванкувере Устюгов, помимо победы в масс-старте, взял бронзу в мужской эстафете вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Антоном Шипулиным, а в Сочи также в эстафетной гонке в команде с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и все тем же Шипулиным вновь стал олимпийским чемпионом.