Биатлонист оценил шансы Губерниева против Вяльбе

Призер олимпийских игр биатлонист Максим Цветков сомневается, что советник министра спорта России, ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сможет конкурировать с трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе в вопросе руководства Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

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Выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году. Вяльбе возглавляет организацию с 2010‑го. В апреле Губерниев заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ФЛГР. В среду он сообщил, что в ближайшее время представит предвыборную программу.

— Что скажете о том, что Дмитрий Губерниев хочет стать главой ФЛГР?

— Елену Валерьевну Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Дима может с ней посоперничать. Я понимаю Губерниева, он хочет, чтобы лыжники были более открытыми, более медийными. Я разговаривал с ребятами, им не очень это надо. Может есть какие‑то отдельные личности, но они и сами могут выделиться. Неправильно, чтобы на этом настаивала Федерация, — сказал Цветков «Матч ТВ».