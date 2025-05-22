В Госдуме высказались о лишении российских биатлонистов золота Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о лишении российских биатлонистов золота Олимпиады-2010 в Ванкувере.

«Что касается отклонения апелляции Устюгова и лишении золотых медалей, на Западе это будут раскручивать и лишний раз пытаться поднять тематику допинга, которая уже давно не стоит на повестке дня. Мы понимаем, что это уже в прошлом, но обидно и крайне жалко наших спортсменов. Вроде бы все забыли о манипуляциях Родченкова, но таким образом они нам лишний раз напоминают об этом», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере.