Бородавко рассказал о подготовке Большунова к Олимпиаде-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью рассказал о ходе подготовки ведущего спортсмена команды Александра Большунова к Олимпийским играм 2026 года.

«Все прошло хорошо на первом сборе, отличное восстановление, болячки позади. Выполнили полностью цели, которые ставили, можно сказать, сбор прошел на очень хорошем уровне. Сейчас наша задача — максимально помочь Саше подготовиться к Олимпиаде и вывести его на пик к началу Игр», — отметил Бородавко Odds.ru.

28-летний Александр Большунов — трижды олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» и двукратный обладатель Кубка мира. В прошлом сезоне он пропустил часть соревнований из-за проблем со здоровьем.

Российские лыжники с весны 2022 года не участвуют в международных стартах в связи с отстранением, вызванным политической ситуацией. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что отсутствие российских спортсменов выгодно иностранным конкурентам. В то же время представитель комиссии спортсменов FIS Джеймс Клунье выразил мнение, что многие зарубежные лыжники рассчитывают на скорое возвращение российских атлетов в международный спорт.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.