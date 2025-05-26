Губерниев: мы уже не лидеры мирового спорта в лыжах

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что российские лыжники уже четыре года не являются лидерами мирового спорта, так как не выступают на международной арене.
Российские лыжники были отстранены от международных стартов в 2022 году. Пока о критериях допуска россиян до квалификационных стартов к Олимпиаде‑2026 из зимних федерацией объявил только Международный союз конькобежцев (ISU).
— Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что лыжи продолжают развиваться даже в условиях отстранения, потому что наши лыжники — мировые лидеры — участвуют во внутренних соревнованиях.
— Безусловно, мы продолжаем развиваться, ведь соревнования проходят. Мы видим работу тренеров во всем спорте. Мы уже четыре года как не лидеры мирового спорта в лыжах, потому что не выступаем на международной арене. Мы были лидерами в 2021 году, сейчас 2025‑й. Так что это разговоры в пользу бедных. Вернемся и будет понятно. У нас хорошие атлеты, подрастают новые, но странно говорить, что мы мировые лидеры, — сказал Губерниев «Матч ТВ».