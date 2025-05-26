Губерниев: мы уже не лидеры мирового спорта в лыжах

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что российские лыжники уже четыре года не являются лидерами мирового спорта, так как не выступают на международной арене.

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Российские лыжники были отстранены от международных стартов в 2022 году. Пока о критериях допуска россиян до квалификационных стартов к Олимпиаде‑2026 из зимних федерацией объявил только Международный союз конькобежцев (ISU).

— Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что лыжи продолжают развиваться даже в условиях отстранения, потому что наши лыжники — мировые лидеры — участвуют во внутренних соревнованиях.

— Безусловно, мы продолжаем развиваться, ведь соревнования проходят. Мы видим работу тренеров во всем спорте. Мы уже четыре года как не лидеры мирового спорта в лыжах, потому что не выступаем на международной арене. Мы были лидерами в 2021 году, сейчас 2025‑й. Так что это разговоры в пользу бедных. Вернемся и будет понятно. У нас хорошие атлеты, подрастают новые, но странно говорить, что мы мировые лидеры, — сказал Губерниев «Матч ТВ».