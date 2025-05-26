Губерниев снова обвинил Вяльбе в некомпетентности

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об отсутствии базы на высоте 1800 метров подчеркивают ее некомпетентность.

Ранее Вяльбе заявила в интервью «Матч ТВ», что 15 лет говорит о необходимости построить базу для лыжников в среднегорье на высоте 1800 метров, но ничего не меняется.

— Лучше бы Вяльбе молчала. Елена Валерьевна с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. За 15 лет можно было приложить максимум усилий, чтобы решить эту проблему, поговорить, договориться. Надо работать, чтобы построить такие базы, искать финансирование. Когда ты приезжаешь, чтобы все сказали: «Елена Валерьевна, какая вы офигительная!», ничего не изменится.

Слава богу, говорить о Вяльбе осталось недолго. Ее поменяют и база будет построена.

— Если вы станете главой ФЛГР, то решите эту проблему?

— Ее давно надо было построить. Просто нужно переходить от болтовни к действиям. Вяльбе 15 лет болтает. Ну, продолжайте дальше болтать, Елена Валерьевна, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Вяльбе руководит ФЛГР с 2010 года.