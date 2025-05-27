Йоханнес Бе рассказал о своем увлечении новым видом спорта

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал о своём новом увлечении после окончания карьеры. В своём дебютном полумарафоне в Гру 1 мая он показал результат 1:20.20 и занял 77-е место.

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«Я завершил карьеру, потому что у меня не было времени заниматься бегом. И посмотрите на меня сейчас: у меня есть время тренироваться, потому что я вышел на пенсию. В полумарафоне всё было в порядке, я отдал всё, что у меня было», — написал Бё на своей странице в соцсетях.

В соревнованиях в Гру также принимал участие четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд. Он занял четвёртое место в общем зачёте на дистанции 10 км.

В марте этого года Бё провёл последнюю гонку в карьере на домашней трассе в Хольменколлене в рамках Кубка мира — 2024/2025. Вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё.