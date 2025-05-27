Биатлонисты Батманова и Томшин сообщили о рождении дочери

Российские биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин объявили, что 25 мая у них родилась дочь.

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Спортсмены поженились в 2023 году.

— Мы радовались первым дням родительства, хотели побыть втроем и насладиться эмоциями друг друга, привыкнуть, никуда не спешить, такие редкие моменты, которые никогда не повторятся. Теперь хочется поделиться и с вами. Вера долго выбирала дату и остановилась на позавчерашнем дне. Теперь у нас новый праздник в семье, — написала Батманова в своем Telegram‑канале.

Томшину 28 лет, он призер этапа Кубка мира и трехкратный чемпион мира среди юниоров. Батмановой 24 года, она победительница Спартакиады, призер этапов Кубка Содружества и победительница первенства России.