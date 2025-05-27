В Норвегии предположили, победит ли Вяльбе Губерниева

Обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Салтведт высказался о возможной победе комментатора Дмитрия Губерниева в выборах главы ФЛГР.

«Если выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году, думаю, она проиграет Губерниеву. Дмитрий – тоже очень громкий человек. Так что их дебаты в СМИ будут чистым развлечением в течение следующего года», – приводит слова норвежца «ВсеПроСпорт».

Вяльбе занимает свой пост в ФЛГР с 2010 года. Тогда ее впервые избрали на данную должность. Переизбиралась же она уже три раза. Это было в 2014, 2018 и 2022 годах.

Губерниев – советник министра спорта Российской Федерации, советник генерального директора телеканала «Россия». Лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах.