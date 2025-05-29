Ишмуратова заявила о поддержке Вяльбе перед выборами главы ФЛГР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поддержала Елену Вяльбе перед выборами главы ФЛГР.
Ранее стало известно, что свою кандидатуру на эту должность намерен предложить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Однозначно я на стороне Елены Валерьевны, потому что она действительно великая женщина, великая спортсменка. При её руководстве федерация заработала по-новому, потому что до её прихода был видимый спад. Её заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трёхкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это всё её работа и работа команды. Поэтому умалять достоинства как трёхкратной олимпийской чемпионки, как замечательного президента федерации я не могу. Считаю, каждый должен работать в своём направлении: Дмитрий Губерниев — комментировать, ведь он считается лучшим спортивным комментатором в нашей стране, а Елена Валерьевна пусть командует федерацией», — приводит слова Ишмуратовой «РИА Новости Спорт».