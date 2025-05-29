Ишмуратова заявила о поддержке Вяльбе перед выборами главы ФЛГР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поддержала Елену Вяльбе перед выборами главы ФЛГР.

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Ранее стало известно, что свою кандидатуру на эту должность намерен предложить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.