Губерниев заявил, что уверен в своей победе на выборах главы ФЛГР

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил свои шансы на победу на выборах президента Федерации лыжных гонок России в 100%. Его слова приводит «Матч ТВ».

Выборы президента ФЛГР пройдут в 2026 году. С 2010 года федерацию возглавляет Елена Вяльбе, но в апреле на этот пост свою кандидатуру выдвинул Губерниев.

По мнению журналиста, нынешний президент ФЛГР откажется от участия в дебатах, поскольку понимает, что у нее «ноль шансов». Губерниев указал, что главной проблемой для Вяльбе в дебатах станут вопросы о нынешнем развитии федерации.

«Рассказывать, как мы много лет назад всех побеждали, и не предъявить ни одного аргумента о нынешнем развитии. "Почему у нас ни одной базы в среднегорье. Я 15 лет об этом говорю", — сказала Вяльбе. А что вы сделали для ее появления, Елена Валерьевна? С кем вы встретились, кого убедили? Ничего не сделано. Что происходит в детско‑юношеских школах на местах? Ничего. Что‑то происходит, естественно, но федерация про это не знает, не принимает участия в этом», — сказал он, отметив, что «международную повестку Вяльбе профукала».

В связи с этим, оценивая свои шансы на победу на выборах, Губерниев выразил уверенность, что они составляют 100%, тогда как у нынешней главы федерации «жирный ноль, даже без палочки».