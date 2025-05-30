Вяльбе представила новый тягач сборной России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поучаствовала в презентации нового седельного тягача компании VOLVO, приобретённого организацией для транспортировки сервис-прицепа. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР в своём официальном телеграм-канале.

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«Это самый мощный серийный тягач в мире, и теперь он — часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях. В специально оборудованном сервис-прицепе работает бригада сервисменов, которые готовят лыжи для спортсменов. При насыщенном зимнем календаре оперативное перемещение сервис-фуры позволит не тратить время на сборы при перемещении с одного места на другое», — гласит приуроченный к приобретению тягача пресс-релиз.

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Отмечается также, что приобретённая ФЛГР модель отличается выдающимися техническими характеристиками, среди которых выделяются особенности двигателя, кабины и большой запас хода без дозаправки.