Губерниев заявил о неготовности арены в Чебоксарах

Дмитрий Губерниев высказался о неготовности стадиона в Чувашии к соревнованиям.

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Сообщалось, что Центр зимних видов спорта в Чебоксарах пока не готов к эксплуатации. Недочеты планируют устранить к 1 июля.