Ски-альпинист Филиппов стал первым россиянином, отобравшимся на ОИ-2026

Первым российским спортсменом, прошедшим квалификацию на Олимпийские игры 2026 года, стал ски-альпинист Никита Филиппов. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

Филиппову удалось отобраться на ОИ благодаря результатам на этапах Кубка мира.

"В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остается еще один этап Кубка мира, который идет в зачет, но я по очкам уже в любом случае прохожу", – написал он.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил атлетам из России и Белоруссии принимать участие во всех турнирах под эгидой своей организации с марта 2022 года. В декабре 2024 года союз допустил в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затрагивает фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркивал, что у российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах на Олимпийских играх 2026 года. В организации также считают, что нет никаких оснований для отстранения национального олимпийского комитета, а все его права должны быть восстановлены.