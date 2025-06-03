Губерниев: не надо прислушиваться к словам Вяльбе

Советник министра спорта РФ, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не знает международной повестки, поэтому не стоит прислушиваться к ее словам о возможном допуске наших спортсменов на Олимпиаду‑2026.

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Ранее Вяльбе заявила изданию «ВсеПроСпорт», что еще есть надежда на выступление российских лыжников на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

— Думаю, Елена Валерьевна уже созвонилась со всеми людьми, которые принимают решения в FIS, ведь она авторитетный чиновник. Ей ли не знать, когда мы поедем на Олимпиаду. Если говорить совсем серьезно, Вяльбе не в курсе, не надо прислушиваться к ее словам про допуск наших спортсменов. Елена Валерьевна говорит: «Есть надежда». Есть надежда, что я сейчас быстро приведу себя в форму и кроме того, что выиграю у Вяльбе выборы в ФЛГР, смогу бегать на лыжах, как Большунов, и тоже поеду на Олимпиаду. Представляете? В 50 лет буду действующим президентом ФЛГР и гонщиком сборной России. Надежда на это есть. Если апеллировать такими категориями, то вне всяких сомнений.

— А если смотреть объективно?

— Если смотреть объективно, на данный момент шансов участвовать в ОИ‑2026 нет. Все, что рассказывает Вяльбе про международную повестку, никак не соответствует действительности. Она просто не в курсе. Елена Валерьевна ни с кем не общается (из международных руководителей), с ней — тоже, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские лыжники были отстранены от международных стартов в 2022 году.