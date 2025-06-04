FIS не планирует обсуждать вопрос допуска россиян к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет обсуждать тему возвращения российских спортсменов на международные соревнования на ближайшем конгрессе организации.

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«Эта тема не входит в повестку дня заседания совета FIS 12 июня или конгресса FIS 13 июня. В соответствии со статьёй 10.6.5 устава FIS дополнительные предложения для конгресса могут быть включены, если они будут сочтены срочными, большинством голосов (2/3), советом FIS 12 июня или ассоциациями-членами, присутствующими на конгрессе», — сообщили в пресс-службе FIS.

Напомним, 56-й конгресс FIS пройдёт 13 июня в онлайн-формате. Российские и белорусские лыжники не принимают участия в официальных международных соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.