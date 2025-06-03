Бородавко: российские лыжники готовятся к Олимпийским играм

Юрий Бородавко, занимающий пост старшего тренера сборной России по лыжным гонкам, сообщил, что отечественные спортсмены готовятся к предстоящим Олимпийским играм 2026 года, несмотря на неопределенность вопроса с допуском к соревнованиям.

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«Хочется не то чтобы оттянуть этот момент, но чтобы оставалась надежда. Это послужит хорошим стимулом для ребят, которые верят и готовятся к Олимпиаде. Спортсмены тренируются, готовятся и надеются на участие. Дело останется за малым – все оформить и понять, в каком качестве туда ехать», – цитирует Бородавко «ВсеПроСпорт».

Ранее поступила информация, что вопрос о возвращении российских спортсменов на мировую арену не будет включен в повестку дня конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS), запланированного на 13 июня.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с весны 2022 года из-за политической ситуации.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.