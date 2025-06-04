Олимпийский чемпион по биатлону назвал норвежцев скупердяями

Норвежцы при всем своем богатстве очень экономят на проведении крупных лыжных и биатлонных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) и бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов.

Ранее норвежская газета VG сообщила, что прошедший в Тронхейме чемпионат мира по лыжным видам спорта стал финансовой катастрофой для страны. Организаторы турнира рассчитывали получить прибыль в размере до 30 млн норвежских крон (€2,6 млн), но вместо этого понесли убытки. Издание отмечает, что дефицит составил порядка 34 млн крон (€2,9 млн).

"Норвегия - одна из самых богатых стран на земном шаре, население Норвегии богаче жителей ОАЭ, Катара, - сказал Тихонов. - У них все недра расписаны по населению, что очень правильно, но норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду. Я много раз там тренировался, это самые страшные скупердяи на земном шаре. Если мне не изменяет память, то Фонд развития будущих поколений лет 50 назад, а то и больше, составлял более $900 млрд".

Тихонов рассказал о примере экономности норвежцев на больших турнирах.

"Все страны организуют так называемые "випы" (зона гостеприимства для вип-гостей), и очень дорогие. Я как первый вице-президент [IBU] обратился с трибуны к членам конгресса, почему Норвегия не делает такого "випа". Андерс Бессеберг (бывший президент IBU - прим. ТАСС) отвечает, что в Норвегии все дорого. Я отвечаю, что такой спекуляции, как в Норвегии, я больше не видел ни в одной стране. Стоимость русской водки в Осло $50, где это видано. И если в Норвегии, Швеции и Финляндии не будет "випа", то мы чемпионаты мира туда не отдадим. Зал меня поддержал тогда единогласно, и Бессеберг после совещания сказал, что Норвегия будет делать этот "вип". Но если его в других странах в "вип" запускают за час, то норвежцы открыли его во время первого старта и закрыли по окончании, и это один из примеров их скупердяйства", - вспомнил он.

"Когда я был президентом СБР, мы накрывали и принимали на соревнованиях так, как не принимал никто и никогда близко. Это Ханты-Мансийск, Тюмень, четыре раза мы провожали лучших спортсменов на Камчатке. Как там говорили местные жители на Камчатке, у нас было в году два праздника - Новый год и биатлон", - добавил Тихонов.